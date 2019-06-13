Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперника на выборах

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Такие действия Трамп не считает вмешательством в выборы

Президент США Дональд Трамп принял бы компрометирующую информацию о каком-либо своем сопернике на предстоящих в 2020 году выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу ABC.

Журналист спросил Трампа, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру, России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике - принял бы ее или оповестил об этом ФБР.

"Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать", - сказал президент США.

Он подтвердил, что хотел бы ознакомится с такой информацией и не считает это вмешательством в выборы.

"Если бы я посчитал, что что-то не так, я бы, возможно, обратился в ФБР. Если бы посчитал, что что-то не так", - добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный законодатель-республиканец в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США Даг Коллинз призвал к проведению новых слушаний, посвященных вмешательству России и других стран в президентские выборы-2016 и иные политические процессы.

Ранее РБК-Украина писало, что экс-вице-президент США Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году. По даным социологов, Байден опережает Трампа на выборах.