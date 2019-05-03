Трамп и Путин обсудили итоги расследования о вмешательстве РФ в выборы США

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Трамп и Путин "коротко" обсудили отчет Мюллера

Президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин по телефону обсудили итоги расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Так, главы государств обсудили итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "оба лидера знали, что сговора (между Трампом и представителями российских властей, -ред.) не было". Она отметила, что данный вопрос Трамп и Путин обсудили "коротко". Также не уточняется, по чьей инициативе состоялся разговор.

По словам Сандерс, разговор продолжался немногим более часа. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и Венесуэлы, а также возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продление текущих соглашений.

Напомним, ранее Трамп поддержал главу Министерства юстиции США Уильяма Барра, который отрицал любую вину американского лидера во время выступления в Сенате по отчету Мюллера.

Как писало РБК-Украина ранее, специальный прокурор США Роберт Мюллер недоволен тем, как генеральный прокурор Уильям Барр изложил ключевые моменты доклада по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Добавим также, ранее глава США поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.