В Конгрессе призвали провести новые слушания по вмешательству России в выборы

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

За новые слушания выступает влиятельный конгрессмен-республиканец Даг Коллинз

Высокопоставленный законодатель-республиканец в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США Даг Коллинз призвал к проведению новых слушаний, посвященных вмешательству России и других стран в президентские выборы-2016 и иные политические процессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Издание отмечает, что призыв республиканца прозвучал в контексте продолжающихся усилий Юридического комитета получить документы и свидетельства, связанные с докладом, составленным спецпрокурором Мюллером, руководившим расследованием российского вмешательства.

"Прошу провести немедленные, всеобъемлющие и продуктивные слушания по вопросу о способности России оказать влияние на наши выборы. Защитим наших граждан от этих преступных действий", - говорится в письме Коллинза председателю Юридического комитета демократу Джеррольду Надлеру.

В то же время, отмечает издание, в ответе Надлера не говорится о необходимости проведения новых слушаний.

"Я приветствую готовность Коллинза работать над вопросом о том, что раскрыл доклад Мюллера в том, что касается преступлений, связанных с российским вмешательством, и надеюсь, что он присоединится к нам в том, как мы отреагируем на предоставленные свидетельства", - в частности написал Надлер.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов Америки, которые контролируют Палату представителей Конгресса, не смогут добиться его импичмента.