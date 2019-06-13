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Трамп заявив, що прийняв би від іноземців компромат на суперника на виборах

Новини » Політика    13.06.2019 - 07:11
Трамп заявив, що прийняв би від іноземців компромат на суперника на виборах
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Такі дії Трамп не вважає втручанням у вибори

Президент США Дональд Трамп взяв би компрометуючу інформацію про якого-небудь свого суперника на майбутніх у 2020 році виборах, якщо б її запропонували передати йому представники іншої держави. Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу ABC.

Журналіст запитав Трампа, як вчинив би його передвиборчий штаб, якщо представники іншої країни, наприклад, Росії або Китаю, запропонували б у ході виборчої гонки інформацію про суперника - взяв би її або сповістив про це ФБР.

"Я думаю, що, може бути, варто вислухати. Немає нічого поганого в тому, щоб вислухати", - сказав президент США.

Він підтвердив, що хотів би ознайомитися з такою інформацією і не вважає це втручанням у вибори.

"Якщо б я порахував, що щось не так, я б, можливо, звернувся до ФБР. Якщо б вважав, що щось не так", - додав американський лідер.

Раніше повідомлялося, що високопоставлений законодавець-республіканець в Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США Даг Коллінз закликав до проведення нових слухань, присвячених втручанню Росії та інших країн, що президентські вибори-2016 і інші політичні процеси.

Раніше РБК-Україна писало, що екс-віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. За даними соціологів, Байден випереджає Трампа на виборах.

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