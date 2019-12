Трамп заявил, что СМИ врут о том, что он пользуется личным мобильным

Трамп назвал "абсолютно лживой" информацию о том, что он использует личный мобильный телефон

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не использует личный мобильный телефон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он "использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности".

Глава Белого дома назвал эту информацию "абсолютно лживой".

Трамп подчеркнул, что уже много лет не имеет личного мобильного телефона, а взамен использует правительственные.

Fake News @CNN is reporting that I am “still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings.” This is totally false information and reporting. I haven’t had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract!