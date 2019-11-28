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Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Новости » Политика     28.11.2019 - 21:51
Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Иллюстративное фото (The White House)

Трамп встретился с президентом Афганистана и посетил американских военных

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 28 ноября, прибыл с необъявленным визитом в Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Трамп уже провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, после чего отправился с визитом на базу амеранських военных, которые дислоцируются в стране.

"Президентский самолет приземлился на аэродроме в Баграме после ночного полета из Вашингтона вместе с советником по национальной безопасности Белого дома Робертом О'Брайен, небольшой группой помощников и агентов секретных служб, а также группой репортеров", - рассказали в издании.

Напомним, 23 ноября вице-президент США Майк Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Сообщалось, что Пенс прибыл в Ирак, чтобы встретиться с президентом Южного Курдистана Барзани Нечирваном. Пенс также посетил военную авиабазу Аль-Асад, с которой американцы начали операцию по ликвидации лидера "Исламского государства".

Также РБК-Украина писало, что 24 ноября произошел взрыв в афганской столице Кабуле. Было известно, что семь человек погибли и еще 10, включая четырех иностранных граждан, получили ранения. Позже выяснилось, что среди погибших в результате взрыва сотрудник миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

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Новости Украины АфганистанДональд Трамп
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