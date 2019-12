Трамп заявив, що ЗМІ брешуть про те, шр він користується особистим мобільним

Трамп назвав "абсолютно брехливою" інформацію про те, що він використовує особистий мобільний телефон

Президент США Дональд Трамп розповів, що він не використовує особистий мобільний телефон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Американський лідер у своєму пості відповідає на дані CNN про те, що він "використовує особистий мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на повторювані застереження служб безпеки".

Глава Білого дому назвав цю інформацію "абсолютно брехливою".

Трамп підкреслив, що вже багато років не має особистого мобільного телефону, а натомість використовує урядові.

Fake News @CNN is reporting that I am “still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings.” This is totally false information and reporting. I haven’t had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract!