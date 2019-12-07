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Трамп заявив, що ЗМІ брешуть про те, шр він користується особистим мобільним

Новини » В світі     07.12.2019 - 04:27
Трамп заявив, що ЗМІ брешуть про те, шр він користується особистим мобільним
Ілюстративне фото (GettyImages)

Трамп назвав "абсолютно брехливою" інформацію про те, що він використовує особистий мобільний телефон

Президент США Дональд Трамп розповів, що він не використовує особистий мобільний телефон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Американський лідер у своєму пості відповідає на дані CNN про те, що він "використовує особистий мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на повторювані застереження служб безпеки".

Глава Білого дому назвав цю інформацію "абсолютно брехливою".

Трамп підкреслив, що вже багато років не має особистого мобільного телефону, а натомість використовує урядові.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 листопада прибув з неоголошеним візитом до Афганістану.

Трамп провів зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані, після чого відправився з візитом на базу амеранських військових, які дислокуються в країні.

За даними видання Politico, на час візиту Трамп позбувся свого телефону та доступу в Twitter. Відзначається, що пристрої, що випускають сигнали, що були конфісковані у всіх, летять в літаку в Афганістан, навіть у Трампа.

У виданні підкреслили, що Трамп з самого початку президентства наполіг на тому, що буде продовжувати користуватися особистим телефоном, незважаючи на заперечення спецслужб.

Також РБК-Україна писало, що 24 листопада відбувся вибух в афганській столиці Кабулі. Було відомо, що сім осіб загинули і ще 10, включаючи чотирьох іноземних громадян, одержали поранення.

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Новини України Сполучені Штати Америкимобильная связьДональд Трамп
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