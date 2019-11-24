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Погибшим в результате взрыва в Кабуле оказался сотрудник миссии ООН

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 23:51
Погибшим в результате взрыва в Кабуле оказался сотрудник миссии ООН
Иллюстративное фото (UN.org)

Еще двое человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

В Кабуле в результате взрыва, произошедшего вечером воскресенья, 24 ноября, погиб один сотрудник миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA). Об этом сообщается на сайте миссии.

Также известно, что еще двое человек пострадали в результате взрыва. В миссии сообщили, что в Кабуле было совершено нападение на автомобиль, помеченный знаком ООН.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье нашего коллеги, которая была проинформирована", - сообщили в пресс-службе миссии.

Отмечается, что в ближайшее время миссия не предоставит дополнительной информации о личности погибшего и пострадавших.

"Миссия ООН в Афганистане призывает афганские власти провести скорейшее расследование атаки и призвать виновных к ответственности", - добавили в пресс-лужбе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, что в афганской столице Кабуле произошел взрыв. Тогда было известно, что семь человек погибли и еще 10, включая четырех иностранных граждан, получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в афганской провинции Нангархар прогремели два взрыва. Жертвами терактов стали по меньшей мере 17 человек. Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети поселка Джодари уезда Хаска-Мина.

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Новости Украины АфганистанКабулВзрыв
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