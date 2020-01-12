Трамп заявил о поддержке протестующих в Иране

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Трамп написал слова поддержки на языке фарси

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в Тwitter.

Он опубликовал слова поддержки на языке фарси.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне с первых дней своего президентства, и моя администрация будет продолжать вступаться за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей отважностью", - заявил Трамп.

Напомним, группа иранских демонстрантов 11 января требовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Агентство Tasnim сообщило, что правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за его участия в акции протеста и "попытки руководить действиями толпы" во время демонстрации возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. Посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

Также сообщалось, что Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета вблизи Тегерана и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing.