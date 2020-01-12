ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил о поддержке протестующих в Иране

Новости » В мире     12.01.2020 - 03:21
Трамп заявил о поддержке протестующих в Иране
Иллюстративное фото (GettyImages)

Трамп написал слова поддержки на языке фарси

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в Тwitter.

Он опубликовал слова поддержки на языке фарси.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне с первых дней своего президентства, и моя администрация будет продолжать вступаться за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей отважностью", - заявил Трамп.

Трамп заявил о поддержке протестующих в Иране

Напомним, группа иранских демонстрантов 11 января требовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Агентство Tasnim сообщило, что правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за его участия в акции протеста и "попытки руководить действиями толпы" во время демонстрации возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. Посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

Также сообщалось, что Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета вблизи Тегерана и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing.

МИД Британии отреагировало на задержание посла в Тегеране Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского самолета
Новости Украины протестИранДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь