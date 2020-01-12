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Трамп заявив про про підтримку протестувальників в Ірані

Новини » В світі     12.01.2020 - 03:21
Трамп заявив про про підтримку протестувальників в Ірані
Ілюстративне фото (GettyImages)

Трамп написав слова підтримки на  мовою фарсі

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у Тwitter.

Він опублікував слова підтримки на мовою фарсі.

"Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я був на вашому боці з перших днів свого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати заступатися за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємось вашою відвагою", - заявив Трамп.

Трамп заявив про про підтримку протестувальників в Ірані

Нагадаємо, група іранських демонстрантів 11 січня вимагала відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Агентство Tasnim повідомило, що правоохоронні органи затримали і через кілька годин відпустили посла Великобританії в Ірані через його участь в акції протесту і "спробу керувати діями натовпу" під час демонстрації біля тегеранського Технологічного університету імені Аміра Кабіра. Посол буде викликаний в МЗС Ірану у зв'язку з інцидентом.

Також повідомлялося, що Хаменеї був проінформований про ненавмисному збиванні українського літака поблизу Тегерана і зажадав опублікувати дані про збитий Boeing.

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