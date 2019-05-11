Трамп заявил, что переговоры с Китаем будут продолжаться по мере обострения торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что торговые переговоры с Китаем будут продолжаться даже после того, как Вашингтон предпримет шаги по повышению тарифов на китайский импорт, избегая наихудшего сценария полного провала переговоров. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что в течение последних двух дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные беседы о состоянии торговых отношений между обеими странами.

"Тем временем Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, что произойдет в отношении будущих переговоров", - написал Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в течение многих лет Штаты каждый год теряли по 500 млрд долларов из-за торгового соглашения с Китаем.

РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах между странами. Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.