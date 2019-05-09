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Китай призвал США пойти на встречу для заключения торговой сделки

Новости » Политика    09.05.2019 - 15:51
Китай призвал США пойти на встречу для заключения торговой сделки
Фото: торговая сделка США и Китая (коллаж РБК-Украина)

В Китае надеятся, что США смогут позаботиться о проблем друг друга и решить существующие

Китайское правительство призвало США пойти навстречу для того, что бы спасти сделку, которая может положить конец торговой войне между двумя странами, а их переговорщик в Вашингтоне надеется, что за 2 дня переговоров они смогут предотвратить повышение тарифов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Министерства торговли КНР Гао Фэнг заявил, что в последнее время американская сторона навесила много на них ярлыков, но они уделяют большое внимание надежности и выполняют свои общения.

Также Фэнг сообщил, что они продемонстрировали "предельную искренность" когда решили отправить во главе делегации вице-премьера Китая Лю Хэ несмотря на тарифную угрозу.

"Мы надеемся, что США смогут пойти навстречу Китаю, позаботиться о проблемах друг друга и решить существующие проблемы посредством сотрудничества и консультаций", - добавил Фэнг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки. Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.

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