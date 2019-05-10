Трамп назвал потери США в торговле с Китаем

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Президент США заявил, что больше эта ситуация продолжаться не будет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в течение многих лет Штаты каждый год теряли по 500 млрд долларов из-за торгового соглашения с Китаем. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что больше такая ситуация продолжаться не будет.

"Мы много лет теряли по 500 миллиардов долларов в год из-за сумасшедшей торговли с Китаем. Но более не будем!" - заявил Трамп.

Напомним, ранее Министерство торговли КНР заявило, что Китай примет необходимые меры в ответ на повышение США пошлин на китайские товары. В ведомстве отметили, что одиннадцатый раунд торговых консультаций Вашингтона и Пекина продолжается. В связи с этим "есть надежда, что американская и китайская стороны будут работать вместе для решения существующих проблем посредством сотрудничества и консультаций".

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах между странами. Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.

Добавим, в конце прошлой недели американский лидер заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны США и КНР. Так, американский президент анонсировал, что в эту пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.