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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Новости » Политика    09.05.2019 - 05:33
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Фото: торговая сделка США и Китая (коллаж РБК-Украина)

Президент США заявил о существенном повышении пошлин на китайские товары из-за неподписания соглашения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах между странами. Об этом он сообщил на митинге во Флориде, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.

"Вы заметили пошлины, которые мы вводим в отношении китайских товаров? Это потому что они сорвали сделку", - заявил Трамп.

Он также напомнил, что 9 мая в США на переговоры прилетит вице-президент Китая Baн Цишань.

"Но они нарушили соглашение. Так что они заплатят. Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого, чтобы получать более 100 млрд долларов в год", - подчеркнул он.

Отметим, 8 мая в США состоялись новые торговые переговоры между китайской делегацией и американским вице-президентом Джо Байденом.

Напомним, в конце прошлой недели Трамп заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Так, американский президент пообещал уже в эту пятницу поднять пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

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Новости Украины КитайторговляДональд Трамп
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