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Трамп заявив, що переговори з Китаєм будуть тривати по мірі загострення торгової війни


В залежності від прогресу в переговорах можуть скасувати мита на низку китайських товарів

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що торгові переговори з Китаєм будуть продовжуватися навіть після того, як Вашингтон зробить кроки з підвищення тарифів на китайський імпорт, уникаючи найгіршого сценарію повного провалу переговорів. Про це він написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що протягом останніх двох днів Сполучені Штати і Китай провели відверті і конструктивні бесіди про стан торгових відносин між обома країнами.

"Тим часом Сполучені Штати ввели мита стосовно Китаю, які можуть бути зняті або не знято в залежності від того, що станеться щодо майбутніх переговорів", - написав Трамп.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що протягом багатьох років Штати кожен рік втрачали по 500 млрд доларів торгового угоди з Китаєм.

РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що Китай зірвав операцію на торгових переговорах між країнами. Президент США підкреслив, що якщо угода не буде підписана, Китай очікують високі мита.

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