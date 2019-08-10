Трамп заявил, что Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп рассказал о письме Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Так, Трамп прокомментировал письмо от Ким Чен Ына, которое он получил накануне. В частности, он заявил, что лидер КНДР "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся".

По словам Трампа, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности. Лидер КНДР заверил, что испытания прекратятся, когда завершатся учения.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире!", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Ким Чен Ын написал письмо Трампу, в котором предложил провести новый саммит.

Отметим, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что переговоры США и Северной Кореи могут возобновиться в ближайшее время. Кроме того, в июле текущего года Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. В ходе встречи они договорились о возобновлении зашедших в тупик ядерных переговоров.

Как писало РБК-Украина, в августе КНДР провела несколько запусков ракет. В частности, запуски были зафиксированы 2,6 и 9 августа.