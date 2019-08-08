Помпео надеется на скорейшее возобновление переговоров с КНДР

Фото: Майк Помпео ( flickr.com/gageskidmore)

Переговоры с Пхеньяном могут возобновиться в течение нескольких недель

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео надеется, что переговоры США и Северной Кореи (КНДР) могут возобновиться. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, передает агентство dpa.

По словам Помпео, переговоры планируются на уровне рабочей группы с Северной Кореей в близжайшее время.

"Мы планируем переговоры через пару недель", - сказал Помпео.

При этом, госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему сосредоточены на испытаниях ракет большой дальности и ядерных испытаниях.

В начале вторника КНДР из провинции Южный Хванхэ выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Военные Южной Кореи заявили, что снаряды пролетели около 450 километров и приземлились в Японском море.

Напомним, недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней можно назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре, поскольку якобы испытывались ракеты малой дальности, а о них в соглашении не упоминается.