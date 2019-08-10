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КНДР запустила еще две ракеты в Японское море

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 02:00
КНДР запустила еще две ракеты в Японское море
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пуски произошли вскоре после последних заявлений Трампа

Северная Корея (КНДР) запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По данным севернокорейского агентства Yonhap, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Других подробностей не сообщают. 

Президент Дональд Трамп 9 августа заявил, что недавно получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и добавил, что может встретиться с ним еще раз. Письмо Трамп назвал очень положительным. 

Напомним, Северная Корея (КНДР) провела запуск двух неопознанных снарядов во вторник, 6 августа. 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений. 

Ранее Северная Корея заявила, что 2 августа испытала реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет, в то время как южнокорейские военные сообщали, что в этот день были запущены реактивные снаряды неустановленного типа, которые преодолели около 220 километров в сторону Японского моря, достигнув максимальной высоты в 25 километров.

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