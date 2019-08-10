Трамп заявив, що Кім Чен Ин вибачився за ракетні випробування

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп розповів про лист Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

Так, Трамп прокоментував лист від Кім Чен Ина, який він отримав напередодні. Зокрема, він заявив, що лідер КНДР "дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї закінчаться".

За словами Трампа, в довгому листі Кім Чен Ина є і "невелике вибачення" за випробування ракет малої дальності. Лідер КНДР запевнив, що випробування припиняться, коли завершаться навчання.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у недалекому майбутньому! Без'ядерна Північна Корея призведе до формування однієї з найуспішніших країн у світі!", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кім Чен Ин написав листа Трампу, в якому запропонував провести новий саміт.

Відзначимо, раніше Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що переговори США та Північної Кореї можуть поновитися найближчим часом. Крім того, в липні поточного року Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між двома Кореями. В ході зустрічі вони домовилися про відновлення ядерних переговорів, які зайшли в глухий кут.

Як писало РБК-Україна, в серпні КНДР провела декілька запусків ракет. Зокрема, запуски були зафіксовані 2,6 і 9 серпня.