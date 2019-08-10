ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп рассказал о "красивом" письме от Ким Чен Ына

Новости » Политика    10.08.2019 - 00:40
Трамп рассказал о "красивом" письме от Ким Чен Ына
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп заявил о возможности новой встречи с лидером КНДР

Президент Дональд Трамп заявил, что недавно получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и добавил, что может встретиться с ним еще раз. Об этом пишет Reuters.

В то же время, Трамп не уточнил, когда именно может состояться такая встреча. 

Также президент США рассказал журналистам, что письмо было доставлено лично в четверг, но не сказал, кто его доставил.

"Это было очень положительное письмо. Думаю, у нас будет еще одна встреча. Он действительно написал красивое, трехстраничное - я имею в виду большое сверху донизу - действительно красивое письмо", - сообщил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Через пару дней Трамп заявил, что ожидает еще одну встречу в ближайшее время.

Однако 25 июля был зафиксирован запуск КНДР двух неопознанных ракет, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря.

После этого Дональд Трамп заявил, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней можно назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре, поскольку якобы испытывались ракеты малой дальности, а о них в соглашении не упоминается.

Трамп считает, что Зеленский может достичь соглашения с Путиным Ким Чен Ын назвал причину запуска ракет КНДР
Новости Украины Ким Чен ЫнДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь