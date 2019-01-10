Трамп заявил, что имеет право объявить чрезвычайное положение в США

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Это позволит начать строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство пограничной стены с Мексикой, если ему не удастся договориться с демократами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп отметил, что пока не решил наверняка, воспользуется ли он правом ввести чрезвычайное положение в США.

"У меня есть абсолютное право объявить чрезвычайное положение. Я еще не готов это сделать, но, если понадобится, я это сделаю ... Возможно, я это сделаю. Если ситуация не разрешится, то я, вероятно, это сделаю", - сказал президент.

Сообщается, что объявив чрезвычайное положение, президент США смог бы начать строительство стены в обход Конгресса, используя средства из бюджета вооруженных сил, выделенные на другие строительные проекты. Правоведы отмечают, что таким образом Трамп сможет оплатить строительство стены, однако это неизбежно повлечет за собой судебные иски.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп в четверг, 11 января, вылетает в Техас - к стене на границе с Мексикой, при этом в Штатах продолжается третья неделя "шатдауна", который возник из-за отказа Конгресса финансировать избирательное обещание главы США относительно строительства новой стены.

Напомним, 9 января глава США не смог договориться с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени".

Добавим, президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой.