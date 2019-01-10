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Трамп летит к стене на границе с Мексикой

Новости » Политика    10.01.2019 - 18:48
Трамп летит к стене на границе с Мексикой
Фото: Дональд Трамп (flick.com/gageskidmore)

В США третью неделю продолжается "шатдаун"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в четверг, 11 января, вылетает в Техас - к стене на границе с Мексикой, при этом в Штатах третью неделю продолжается "шатдаун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twittter американского лидера.

Отметим, "шатдаун" возник из-за отказа Конгресса финансировать избирательное обещание главы США по поводу строительства новой стены.

Трамп летит к стене на границе с Мексикой

"Готовлюсь отбыть в великий штат Техас!" - написал глава США перед отправкой, добавив к сообщению лозунг своей избирательной кампании "Сделаем Америку великой снова".

Кроме того, Трамп возмутился, что американские СМИ пишут об отсутствии полной поддержки среди республиканцев новой стены на южной границе Штатов.

Трамп летит к стене на границе с Мексикой

"Существует огромное единство с республиканцами в Палате представителей и Сенате - несмотря на то, что СМИ "фейковых новостей" работают на полную мощность для того, чтобы это выглядело иначе", - отметил глава США.

Он подчеркнул, что оппозиционная партия и демократы знают, что надо иметь крепкую безопасность на границе, но не хотят "отдавать Трампу еще одну из множества побед".

Напомним, Трамп заявил, что его поездка на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе может не состояться, если его администрации и Конгрессу не удастся договориться о возобновлении финансирования правительства.

Как писало РБК-Украина ранее, 9 января глава США не смог договориться с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени".

Добавим, президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, попробовав убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой.

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