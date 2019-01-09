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Трамп объяснил нации свою позицию по стене на границе с Мексикой

Новости » Политика    09.01.2019 - 05:33
Трамп объяснил нации свою позицию по стене на границе с Мексикой
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Телеобращение президента США вышло на фоне "шатдауна" в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Из-за того, что Трампу не удалось договориться с демократами о финансировании строительства стены, в стране возник так называемый "шатдаун" - частичная приостановка финансирования государственных органов.

В своей речи Трамп охарактеризовал ситуацию на границе как гуманитарный кризис и кризис в области безопасности.

Он также привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.

Трамп считает, что строительство стены на границе быстро себя окупит.

"Стоимость нелегальных наркотиков превышает 500 млрд долларов в год - что гораздо больше, чем 5,7 млрд, запрошенных у Конгресса", - заявил Трамп.

Он также отметил, что стена будет косвенно оплачена за счет нового торгового соглашения, подписанного с Мексикой.

Напомним, ранее Трамп назвал неудачными переговоры администрации Белого дома и Демократической партии по завершению приостановления работы американского правительства ("шатдауна").

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Новости Украины кризисобращениеДональд Трамп
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