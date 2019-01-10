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Трамп заявив, що має право оголосити надзвичайний стан в США

Новини » Політика    10.01.2019 - 19:58
Трамп заявив, що має право оголосити надзвичайний стан в США
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Це дозволить почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести в країні надзвичайний стан, щоб в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво прикордонної стіни з Мексикою, якщо йому не вдасться домовитися з демократами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп зазначив, що поки не вирішив напевно, чи скористається правом запровадити надзвичайний стан у США.

"У мене є абсолютне право оголосити надзвичайний стан. Я ще не готовий це зробити, але, якщо знадобиться, я це зроблю ... Можливо, я це зроблю. Якщо ситуація не вирішиться, то я, ймовірно, це зроблю", - сказав президент.

Повідомляється, що оголосивши надзвичайний стан, президент США зміг би почати будівництво стіни в обхід Конгресу, використовуючи кошти з бюджету збройних сил, виділені на інші будівельні проекти. Правознавці відзначають, що таким чином Трамп зможе оплатити будівництво стіни, проте це неминуче спричинить за собою судові позови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп у четвер, 11 січня, вилітає у Техас - до стіни на кордоні з Мексикою, при цьому у Штатах триває третій тиждень "шатдауну", який виник через відмову Конгресу фінансувати виборчу обіцянку глави США щодо будівництва нової стіни.

Нагадаємо, 9 січня глава США не зміг домовитися з демократами про припинення "шатдауну". Переговори він назвав "марною тратою часу".

Додамо, президент США Дональд Трамп виступив з телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

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