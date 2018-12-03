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Трамп заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая

Новости » Экономика    03.12.2018 - 16:38
Трамп заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

По словам главы США, у него очень "сильные" отношения с китайским лидером

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

По словам Трампа, в отношениях стран "произойдут очень хорошие вещи".

Трамп заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая

"Моя встреча в Аргентине с президентом Китая Си была необычной. В отношениях с Китаем мы сделали большой шаг вперед! Произойдут очень хорошие вещи… Китай также может многое выиграть, когда сделка будет завершена. Фермеры будут быстрым бенефициаром нашей сделки с Китаем. Они намерены немедленно начать закупку сельскохозяйственной продукции. Мы делаем самый лучший и чистый продукт в мире, и это то, чего хочет Китай. Фермеры, я люблю вас!" – заявил американский лидер.

По словам Трампа, у него очень "сильные" отношения с китайским лидером.

"У нас с президентом Си очень сильные и личные отношения. Он и я - единственные два человека, которые могут привести к массовым и очень позитивным изменениям в торговле и далеко за ее пределами между нашими двумя великими народами", - заявил он.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что Китай в ходе торговых переговоров согласился снизить пошлины на автомобили, которые импортируют из США.

Как писало РБК-Украина ранее, Белый дом принял решение о том, чтобы отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары. Стоит подчеркнуть, что с 1 января США должны были в 2,5 раза увеличить пошлины на китайские товары. Но Трамп и Си Цзиньпин договорились отложить эту меру на 90 дней и попытаться выработать новое соглашение.

Добавим также, 2 декабря Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 смогли договориться не вводить дополнительные пошлины с 1 января 2019 года.

Трамп не исключает переговоры с Си Цзиньпинем и Путиным о прекращении гонки вооружений Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США, - Трамп
Новости Украины КитайторговляСи ЦзиньпиньДональд Трамп
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