Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

За словами глави США, у нього дуже "сильні" відносини з китайським лідером

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про великий крок вперед у відносинах США і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

За словами Трампа, у відносинах країн "відбудуться дуже хороші речі".

"Моя зустріч в Аргентині з президентом Китаю Сі була незвичайною. У відносинах з Китаєм ми зробили великий крок вперед! Відбудуться дуже хороші речі... Китай також може багато виграти, коли угода буде завершена. Фермери будуть швидким бенефіціаром нашої угоди з Китаєм. Вони мають намір негайно почати закупівлю сільськогосподарської продукції. Ми робимо найкращий і найчистіший продукт у світі, і це те, чого хоче Китай. Фермери, я люблю вас!" - заявив американський лідер.

За словами Трампа, у нього дуже "сильні" відносини з китайським лідером.

"У нас з президентом Сі дуже сильні і особисті відносини. Він і я - єдині дві людини, які можуть призвести до масових і дуже позитивним змін у торгівлі і далеко за її межами між нашими двома великими народами", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що Китай у ході торгових переговорів погодився знизити мита на автомобілі, які імпортують зі США.

Як писало РБК-Україна раніше, Білий дім прийняв рішення про те, щоб відкласти підняття штрафних мит на китайські товари. Варто підкреслити, що з 1 січня США повинні були в 2,5 рази збільшити мита на китайські товари. Але Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти цей захід на 90 днів і спробувати виробити нову угоду.

Додамо також, 2 грудня Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 змогли домовитися не вводити додаткові мита з 1 січня 2019 року.