Белый дом отложил увеличение штрафных пошлин на товары из Китая

фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

В США приняли решение отложить поднятие штрафных пошлин на 90 дней

Белый дом принял решение о том, чтобы отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отметим, с 1 января США должны были в 2,5 раза увеличить пошлины на китайские товары. Но Трамп и Си Цзиньпин договорились отложить эту меру на 90 дней и попытаться выработать новое соглашение.

Кроме того, стороны также договорились в течение 90 дней не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового взаимовыгодного торгового соглашения. Если соглашение не будет достигнуто, то по истечении 90 дней после 1 января штрафные пошлины будут повышены.

Так, штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победит в торговом противостоянии с Китаем, что в результате закончится заключением выгодного для США соглашения.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары, которые касаются импорта более чем 5 тыс. наименований. Среди таких товаров - текстиль, рис, бумагу и прочее. Позже Китай заявил, что готовит меры в ответ на американские пошлины. В Китае заверили США, что тактика давления на Пекин не сработает.