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Трамп заявив, що американські компанії йдуть із Китаю

Новини » Економіка    20.05.2019 - 05:55
Трамп заявив, що американські компанії йдуть із Китаю
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

США переводять виробництво з Китаю в інші країни Азії

Президент США Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним мита на китайські товари приводять до того, що американські компанії залишають КНР. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп заявив, що значне зростання ввізного мита на товари з Китаю спонукає різні компанії переводити виробництво з Китаю у В'єтнам та інші країни Азії. За його словами, винні в цьому самі китайці.

Як підкреслив Трамп, у США і Китаю був дуже хороший варіант торгового угоди, але в Пекіні вирішили все змінити.

"Я сказав: ГАРАЗД, тоді ми піднімемо мита", - сказав американський президент.

Нагадаємо, торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в своє законодавство. Причина затримки підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, як того вимагають американці".

10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.

Після цього стало відомо, що Китай прийме необхідні заходи у відповідь на дії США, які підвищили мита на китайські товари.

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