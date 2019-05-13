ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай объявил о введении ответных пошлин на продукцию из США

Новости » Политика    13.05.2019 - 15:41
Китай объявил о введении ответных пошлин на продукцию из США
Фото: торговая сделка США и Китая (коллаж РБК-Украина)

Минфин Китая объявил о ведении ответных пошлин в размере 5-25%

Министерство финансов Китая объявило о ведении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5 тыс. видов продукции из США. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Китай планирует ввести тарифы на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. С 1 июня Китай установит тарифы на 5140 товаров из США.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая. Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов утром в пятницу, 10 мая.

После этого стало известно, что Китай примет необходимые меры в ответ на действия США, повысивших пошлины на китайские товары.

 

Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговой сделке Переговоры США и Китая по торговой сделке зашли в тупик, - Белый дом
Новости Украины Китай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь