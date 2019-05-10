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Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США

Новости » Политика    10.05.2019 - 09:14
Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США
Фото: торговая сделка США и Китая (коллаж РБК-Украина)

Одиннадцатый раунд торговых консультаций Вашингтона и Пекина продолжается

Китай примет необходимые меры в ответ на действия США, повысивших пошлины на китайские товары. Об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР.

В ведомстве отметили, что одиннадцатый раунд торговых консультаций Вашингтона и Пекина продолжается. В связи с этим "есть надежда, что американская и китайская стороны будут работать вместе для решения существующих проблем посредством сотрудничества и консультаций".

"Китай глубоко сожалеет о том, что ему придется принять необходимые контрмеры", - заявили в министерстве.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах между странами. Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.

РБК-Украина писало, что в конце прошлой недели Трамп заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Так, американский президент пообещал уже в эту пятницу поднять пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

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