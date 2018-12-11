Трамп заявил о более 10 кандидатах на должность главы аппарата Белого дома

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Должность главы аппарата Белого дома станет вакантной в конце года

Президент США Дональд Трамп заявил, что на должность главы аппарата Белого дома претендуют свыше 10 кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Отметим, должность главы аппарата Белого дома станет вакантной в конце года.

"Многие, более десяти, борются за пост главы аппарата Белого дома. Почему бы кому-то не захотеть одну из действительно великих и значимых работ в Вашингтоне. Пожалуйста, сообщайте новости правильно", - отметил президент США.

Напомним, 8 декабря Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Он назвал Келли "отличным парнем", добавив, что тот покинет свой пост в конце года.

Издание The Hill сообщало, что Трамп пообещал назвать преемника Келли в ближайшие дни. По данным СМИ, главным кандидатом на замену Келли является глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс.

РБК-Украина позже сообщало, что Ник Айерс не займет пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома вместо Джона Келли. Один из чиновников в Белом доме на условиях анонимности сообщил, что президент Дональд Трамп и Ник Айерс не договорились о сроке его службы, поэтому было принято решение, что Айерс будет помогать президенту вне администрации.

Добавим, ранее отмечалось, что Трамп подумывает о смене сразу несколько высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.