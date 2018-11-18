Трамп анонсировал перестановки в Белом доме

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников администрации

Президент США Дональд Трамп подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу Fox News.

"У меня есть три или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю", - сказал Трамп, предположив, что все может закончится двумя перестановками.

При этом глава Белого дома упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Трамп заявил, что ей не хватает жесткости в вопросе границы с Мексикой.

Напомним, Дональд Трамп может в скором времени объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет уволить ее как можно скорее. Несколько источников заявили, что о ее отставке могут объявить уже на текущей неделе.

Ранее Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.