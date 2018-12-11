Трамп заявив про понад 10 кандидатів на посаду глави апарату Білого дому

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Посада глави апарату Білого дому стане вакантною у кінці року

Президент США Дональд Трамп заявив, що на посаду голови апарату Білого дому претендують понад 10 кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Відзначимо, посада глави апарату Білого дому стане вакантною у кінці року.

"Багато, більше десяти, борються за пост глави апарату Білого дому. Чому б комусь не захотіти одну з дійсно великих і значущих робіт у Вашингтоні. Будь ласка, повідомляйте новини правильно", - зазначив президент США.

Нагадаємо, 8 грудня Трамп заявив, що глава апарату Білого дому Джон Келлі покине свій пост у кінці року. Він назвав Келлі "відмінним хлопцем", додавши, що той залишить свою посаду в кінці року.

Видання The Hill повідомляло, що Трамп пообіцяв назвати наступника Келлі у найближчі дні. За даними ЗМІ, головним кандидатом на заміну Келлі є глава апарату віце-президента США Майка Пенса Нік Айерс.

РБК-Україна пізніше повідомляло, що Нік Айерс не займе пост керівника апарату співробітників Білого дому замість Джона Келлі. Один з чиновників у Білому домі на умовах анонімності повідомив, що президент Дональд Трамп і Нік Айерс не домовилися про строк його служби, тому було прийнято рішення, що Айерс буде допомагати президенту поза адміністрацією.

Додамо, раніше наголошувалося, що Трамп подумує про зміну відразу кілька високопоставлених співробітників адміністрації Білого дому.