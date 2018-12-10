Глава аппарата вице-президента США не возглавит аппарат Трампа

Фото: Ник Айерс

На должность уходящего в отставку Джона Келли претендует министр финансов Стивен Мнучин

Глава аппарата вице-президента Соединенный Штатов Ник Айерс не займет пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома вместо Джона Келли, который покинет его в конце года. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников, кандидатура нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома будет объявлена к концу года, а не в ближайшие несколько дней, как объявляли ранее.

Собеседники агентства сообщили, что в списке потенциальных кандидатов - министр финансов США Стивен Мнучин и конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина).

Один из чиновников в Белом доме сообщил, что президент Дональд Трамп и Ник Айерс не договорились о сроке его службы, поэтому было принято решение, что Айерс будет помогать президенту вне администрации.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года, главным кандидатом на замену Келли называли главу аппарата вице-президента США Майка Пенса Ника Айерса.