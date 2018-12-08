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Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце 2018

Новости » Политика    08.12.2018 - 22:36
Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце 2018
Фото: Джон Келли (State Department)

Президент США пообещал назвать преемника Келли в ближайшие дни

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Трамп назвал Келли "отличным парнем", добавив, что он покинет свой пост в конце года.

"Джон Келли уйдет - я не знаю, можно ли это назвать "уходом в отставку", - сказал Трамп.

Как уточняет The Hill, Трамп пообещал назвать преемника Келли в ближайшие дни. По данным СМИ, главным кандидатом на замену Келли является глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс.

Келли с января по июль 2017 года занимал пост министра внутренней безопасности США.

7 ноября Трамп уволил Джеффа Сешнса с поста генпрокурора США. Исполняющим его обязанности был назначен Мэттью Уитакер, который раньше был главой аппарата Сешнса.

Рнее сообщалось, что Трамп подумывает о смене сразу несколько высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.

Также Трамп может вскоре объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет освободить ее как можно скорее. Несколько источников заявили, что об отставке могут объявить уже на текущей неделе.

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