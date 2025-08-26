Трамп про заяви Путіна щодо "нелегітимності" Зеленського: це все нісенітниця

Президент США Дональд Трамп вважає нісенітницею заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо "нелегітимності" президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.
Трампа запитали, як він реагує на заяви Путіна та його оточення щодо неможливості підписати мирну угоду з Україною через нібито "нелегітимність" Зеленського.
"Неважливо, що вони (росіяни - ред.) кажуть. Це все нісенітниця. Усі лише грають на публіку", - сказав президент США.
Нагадаємо, в інтерв’ю NBC News Лавров заявив, що Москва визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України й готова зустрітися з ним.
Водночас він знову порушив тему нібито нелегітимності українського президента, підкресливши, що підписання юридичних документів має здійснюватися лише легітимною особою.
За його словами, згідно з Конституцією України, Зеленський наразі не відповідає цій вимозі.
Лавров натякнув, що Путін нібито не підпише мирну угоду через "нелегітимність" президента України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдними слова Лаврова про нібито "нелегітимність" Зеленського.
"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність", - зазначив Сибіга.