Трамп про заяви Путіна щодо "нелегітимності" Зеленського: це все нісенітниця

Трампа запитали, як він реагує на заяви Путіна та його оточення щодо неможливості підписати мирну угоду з Україною через нібито "нелегітимність" Зеленського.

"Неважливо, що вони (росіяни - ред.) кажуть. Це все нісенітниця. Усі лише грають на публіку", - сказав президент США.