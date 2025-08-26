Трамп о заявлениях Путина о "нелегитимности" Зеленского: это все чушь

Президент США Дональд Трамп считает чушью заявления российского диктатора Владимира Путина о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.
Трампа спросили, как он реагирует на заявления Путина и его окружения о невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за якобы "нелегитимности" Зеленского.
"Неважно, что они (россияне - ред.) говорят. Это все ерунда. Все только играют на публику", - сказал президент США.
Напомним, в интервью NBC News Лавров заявил, что Москва признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и готова встретиться с ним.
В то же время он снова поднял тему якобы нелегитимности украинского президента, подчеркнув, что подписание юридических документов должно осуществляться только легитимным лицом.
По его словам, согласно Конституции Украины, Зеленский пока не соответствует этому требованию.
Лавров намекнул, что Путин якобы не подпишет мирное соглашение из-за "нелегитимности" президента Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными слова Лаврова о якобы "нелегитимности" Зеленского.
"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", - отметил Сибига.