Трамп о заявлениях Путина о "нелегитимности" Зеленского: это все чушь

Трампа спросили, как он реагирует на заявления Путина и его окружения о невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за якобы "нелегитимности" Зеленского.

"Неважно, что они (россияне - ред.) говорят. Это все ерунда. Все только играют на публику", - сказал президент США.