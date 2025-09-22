Трамп завтра зустрінеться із Зеленським

За її словами, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у вівторок, 23 вересня.

Окрім Зеленського у Трампа заплановано зустріч з Генеральним секретарем ООН і лідерами Аргентини та Європейського союзу.

"Завтра він візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як «глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок», та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.

Зустріч Зеленського і Трампа

Варто нагадати, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп може зустрітися із Зеленським. За його словами, така зустріч, імовірно, відбудеться в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН.