Трамп завтра встретится с Зеленским

По ее словам, встреча Зеленского и Трампа состоится во вторник, 23 сентября.

Кроме Зеленского у Трампа запланирована встреча с Генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза.

"Завтра он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - сообщила Левитт.

Встреча Зеленского и Трампа

Стоит напомнить, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским. По его словам, такая встреча, вероятно, состоится в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.