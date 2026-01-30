Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"

Лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США заявил во время спикирования с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) достигается значительный прогресс", - заявил лидер США. Трамп также прокомментировал "энергетическое перемирие" Украины и РФ.и отметил. что "очень ценит" отсутствие атак РФ на украинскую энергетику, что пока наблюдается несколько часов. "Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды ... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю ... он согласился на это. Мы очень это ценим", - подчеркнул глава Белого дома, отметив низкие температуры в Украине.