ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"

Пятница 30 января 2026 02:42
UA EN RU
Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США заявил во время спикирования с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) достигается значительный прогресс", - заявил лидер США.

Трамп также прокомментировал "энергетическое перемирие" Украины и РФ.и отметил. что "очень ценит" отсутствие атак РФ на украинскую энергетику, что пока наблюдается несколько часов.

"Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды ... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю ... он согласился на это. Мы очень это ценим", - подчеркнул глава Белого дома, отметив низкие температуры в Украине.

Что касается переговоров по урегулированию войны в Украине, их очередной раунд продолжится уже 1 февраля в Абу-Даби. Как заявлял госсекретарь США Марко Рубио, ожидается, что в переговорах буду участвовать только две стороны - Украина и РФ.

Напомним, Дональд Трамп накануне неожиданно заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о том, чтобы Россия пока прекратила удары по энергетике Украины, поскольку сейчас низкие температуры, а дальше будет еще холоднее.

Путин якобы согласился на так называемое энергетическое перемирие, которое должна выполнять и Украина, прекратив дроновые атаки по Федерации. Перемирие официально началось с 29 на 30 января и должно продлится минимум неделю.

Президент Владимир Зеленский подтвердил "энергетическое перемирие" с РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Война в Украине Атака дронов
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве