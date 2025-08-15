Трамп перед самітом з Путіним поговорив із Лукашенком: про що домовлялися

"Я мав чудову розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів", - повідомив Трамп.

Він назвав розмову з Лукашенком "дуже вдалою".

"Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента Путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", - додав президент США.