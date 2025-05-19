Трамп зателефонує Зеленському відразу після розмови з Путіним, - Білий дім

За її словами, після закінчення розмови з Путіним Трамп планує зателефонувати Зеленському.

"Я не хочу випереджати ці дуже важливі розмови, але, звичайно, ви почуєте про це безпосередньо від президента або від мене після завершення цих дзвінків сьогодні, тож ви можете цього очікувати", - сказала Левітт.

Анонс розмови з Путіним та Зеленським

Після перемовин України та Росії, які відбулись у Стамбулі у п'ятницю, 16 травня, Трамп написав у соцмережах, що зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну.

Під час розмови він планує обговорити війну в Україні та низку інших питань.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова готується. А сьогодні уточнив, що розмова Трампа та Путіна відбудеться о 17:00.

Тоді ж Трамп анонсував розмову і з Володимиром Зеленським.