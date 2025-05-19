Трамп позвонит Зеленскому сразу после разговора с Путиным, - Белый дом

По ее словам, после окончания разговора с Путиным Трамп планирует позвонить Зеленскому.

"Я не хочу опережать эти очень важные разговоры, но, конечно, вы услышите об этом непосредственно от президента или от меня после завершения этих звонков сегодня, поэтому вы можете этого ожидать", - сказала Левитт.

Анонс разговора с Путиным и Зеленским

После переговоров Украины и России, которые состоялись в Стамбуле в пятницу, 16 мая, Трамп написал в соцсетях, что позвонит российскому диктатору Владимиру Путину.

Во время разговора он планирует обсудить войну в Украине и ряд других вопросов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится. А сегодня уточнил, что разговор Трампа и Путина состоится в 17:00.

Тогда же Трамп анонсировал разговор и с Владимиром Зеленским.