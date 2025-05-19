Трамп сьогодні подзвонить Путіну: чи буде розмова із Зеленським

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, сподіваючись досягти прогресу щодо припинення вогню в Україні. Після цього американський лідер поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським.

Що про це відомо та коли востаннє Трамп розмовляв з Путіним - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Коли Трамп зателефонує Путіну і Зеленському?

Про що Трамп хоче поговорити з Путіним?

Що Трамп сказав про війну в Україні напередодні розмови з Путіним?

Що відомо про попередні розмови Трампа з Путіним?

Анонс дзвінків Путіну та Зеленському

Телефонні розмови з Путіним, а потім - з Зеленським президент США анонсував у суботу, 17 травня. За його словами, дзвінок з Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 (за київським часом о 17:00).

"Темами дзвінку будуть припинення "кровопролиття", яке вбиває в середньому більш ніж 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля", - написав Трамп у суботу у своїй соцмережі Truth Social.

Після розмови з главою Кремля Трамп планує поговорити з президентом України, а після цього український та американський доєднаються до спілкування з керівниками інших країн - членів НАТО.

"Сподіваюся, що цей день буде продуктивним, настане перемир'я, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Благослови нас усіх Господь!!!" - додав Трамп у Truth Social.

У Москві тим часом підтвердили підготовку телефонної розмови між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Прессекретар коротко заявив, що "така розмова готується".

Коли Трамп востаннє говорив з Путіним

Нагадаємо, що 12 лютого 2025 року була перша розмова між Трампом і Путіним після інавгурації американського президента. Вона тривала приблизно 1,5 години. Сторони домовилися "негайно" розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Тоді Трамп заявив, що обидва лідери прагнуть зупинити "мільйони смертей" і що переговори мають початися "негайно". Після розмови Трамп також зв'язався з президентом України, щоб повідомити про результати бесіди з Путіним.

При цьому востаннє глава Білого дому говорив телефоном з Путіним 18 березня 2025 року. Тоді їх розмова тривала понад 2 години. Її результатом, як тоді заявляв Трамп, стала домовленість про негайне припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури України та Росії.

Наступного дня після розмови з Путіним американський лідер близько години говорив із Зеленським. За його словами, це була "дуже гарна" розмова.

Переговори про припинення вогню

Додамо, що 16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі переговори між Україною та Росією. Вони тривали менш як дві години і завершилися без прогресу в питанні щодо припинення вогню.

Причина - жорсткі та неприйнятні умови з боку Росії. Втім, сторони домовилися про подальшу технічну зустріч, на якій представлять свої пропозиції щодо припинення вогню.

Також українська делегація порушила питання гуманітарного обміну. Сторони попередньо погодили формат обміну полоненими 1000 на 1000.

Третя тема стосувалася можливості зустрічі Зеленського та Путіна. Відповідну пропозицію, як очікується, російська делегація передасть до Кремля.