Терпіння Трампа не безмежне: Рубіо про нові санкції США проти РФ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння президента США Дональда Трампа не безмежне і він має можливість і варіанти запровадити санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на засіданні Ради безпеки ООН.

Він зазначив, що війна між РФ та Україною виявилася надзвичайно складним викликом. Зокрема, Трамп разом із командою наполегливо працювали над врегулюванням, витративши багато часу та енергії.

Рубіл додав, що президент США виявив "надзвичайне терпіння", уникаючи додаткових санкцій проти РФ. Однак нинішня ситуація йде до глибшої ескалації конфлікту. Він згадав збільшення кількості ударів, а також порушення повітряного простору НАТО.

"Наразі ми також спостерігаємо вторгнення в сусідні повітряні простори як російських безпілотників, так і літаків", - сказав Рубіо.

Держсекретар додав, що Трамп відданий справі миру, проте його терпіння не безмежне.

"Він має можливість і варіанти введення додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоб покласти край цьому розвитку подій", - сказав він під час виступу.

Також Рубіо наголосив, що Трамп має все для продажу оборонного та наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від атаки РФ. Він зазначив, що США, як і раніше, віддані мирному врегулюванню, але всьому настає кінець.

"Настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що, очевидно, (Росія - ред.) не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує, про що він чітко підкреслив сьогодні в деяких своїх заявах", - заявив держсекретар.

Він закликав країни-члени ООН зробити все, щоб допомогти закінчити війну, а також під час виступу наголосив, що війна не може завершитися військовим шляхом - вона закінчиться за столом переговорів.