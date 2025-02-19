Шольц про заяви Трампа про Зеленського: неправильні та небезпечні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є нібто "диктатором". Їх він назвав "неправильними і небезпечними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського. Це правда: Володимир Зеленський - обраний глава держави Україна", - заявив він.

Він додав, що той факт, що чергові вибори не можуть проводитися в розпал війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства.

"Ніхто не повинен стверджувати зворотне", - констатував Шольц.

Канцлер нагадав, що саме Росія на чолі з Володимиром Путіним розпочала війну в Україні.

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем", - уточнив він.

Реакція прем'єра Норвегії

На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який вважає подібне "глибоко необґрунтованим".