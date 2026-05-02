Трамп запровадив санкції проти високопоставлених чиновників Куби

Як поінформували в Білому домі, Трамп підписав указ про введення "нових санкцій щодо організацій, осіб або їхніх філій, які підтримують силові структури кубинського режиму, причетні до корупції в уряді або серйозних порушень прав людини".

Водночас в указі на названо конкретні об'єкти санкцій.

Однак ухвалене в п'ятницю розпорядження дає змогу Держдепу і Мінфіну США застосовувати ще жорсткіші економічні санкції проти будь-якої особи, пов'язаної з тими, хто перебуває під санкціями відповідно до цього указу.

Тиск на Кубу

Зазначимо, що Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти лівого кубинського уряду на тлі посилення спроб США позбавити країну палива і фінансування.

Як відомо, острів десятиліттями перебуває під жорстким ембарго США, а останніми страждає від масштабних відключень електроенергії через припинення поставок нафти і палива.

Ці кроки викликали припущення про можливу військову спробу США повалити комуністичний режим на Кубі, особливо після того, як Трамп наказав захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та розпочав нові авіаудари по Ірану.

Раніше в березні Трамп заявив, що США ведуть переговори з островом, "але ми спочатку займемося Іраном, а потім Кубою".

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо в одному з інтерв'ю говорив, що Куба становить загрозу нацбезпеці, оскільки вона "розкрила привітальний килимок для супротивників" США.

Раніше Вашингтон звинувачував Гавану в наданні плацдарму китайським і російським військам у півкулі.