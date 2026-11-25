США оголосили про запровадження нової серії тарифів проти низки країн. "Пощастило" Китаю та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Нові тарифи Трампа

Нові податки, що стягуються з імпорту до Америки, вдарять по багатьох найбільших торговельних партнерах країни: Китаю, Європейському Союзу та 12 інших юрисдикціях.

Китай стикається з найвищим показником - до 40%, далі йде В'єтнам з показником до 35%, інші країни - 20% або 25%.

Очікується, що нові мита набудуть чинності не раніше наступного року.

Тарифи - це податки, що стягуються з імпортних товарів. Їхня сума зазвичай розраховується як відсоток від вартості товару та сплачується уряду підприємствами, які імпортують товари з-за кордону.

Деякі з цих ставок будуть фактично знижені через обмеження тарифів, на які погодився Трамп. Окремі країни також стикаються з різними митами.

Запропоновані тарифи вплинуть на:

Китай,

Європейський Союз,

Сінгапур,

Швейцарію,

Індонезію,

Малайзію,

Камбоджу,

Таїланд,

Корею,

В'єтнам,

Тайвань,

Бангладеш,

Японію,

Індію.

Причина введення тарифів

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що останні введені тарифи "зрівняють умови для американських працівників і прокладуть новий, більш сталий курс для світової економіки".

Але економісти попереджають, що тарифи можуть підживлювати інфляцію та підвищувати ціни для споживачів, якщо підприємства перекладають вищі витрати, а також гальмувати світову торгівлю.

До речі, Європейська комісія відхилила нові тарифи США, заявивши, що розслідуватиме причини їх запровадження США. Вона зазначила, що тарифи обмежені раніше узгодженими 15%.