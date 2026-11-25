Трамп запровадив нові торговельні тарифи, під ударом - Китай і ЄС
США оголосили про запровадження нової серії тарифів проти низки країн. "Пощастило" Китаю та Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Нові тарифи Трампа
Нові податки, що стягуються з імпорту до Америки, вдарять по багатьох найбільших торговельних партнерах країни: Китаю, Європейському Союзу та 12 інших юрисдикціях.
Китай стикається з найвищим показником - до 40%, далі йде В'єтнам з показником до 35%, інші країни - 20% або 25%.
Очікується, що нові мита набудуть чинності не раніше наступного року.
Тарифи - це податки, що стягуються з імпортних товарів. Їхня сума зазвичай розраховується як відсоток від вартості товару та сплачується уряду підприємствами, які імпортують товари з-за кордону.
Деякі з цих ставок будуть фактично знижені через обмеження тарифів, на які погодився Трамп. Окремі країни також стикаються з різними митами.
Запропоновані тарифи вплинуть на:
- Китай,
- Європейський Союз,
- Сінгапур,
- Швейцарію,
- Індонезію,
- Малайзію,
- Камбоджу,
- Таїланд,
- Корею,
- В'єтнам,
- Тайвань,
- Бангладеш,
- Японію,
- Індію.
Причина введення тарифів
Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що останні введені тарифи "зрівняють умови для американських працівників і прокладуть новий, більш сталий курс для світової економіки".
Але економісти попереджають, що тарифи можуть підживлювати інфляцію та підвищувати ціни для споживачів, якщо підприємства перекладають вищі витрати, а також гальмувати світову торгівлю.
До речі, Європейська комісія відхилила нові тарифи США, заявивши, що розслідуватиме причини їх запровадження США. Вона зазначила, що тарифи обмежені раніше узгодженими 15%.
Раніше РБК-Україна писало, що американський суд з міжнародної торгівлі визнав 10%-ні тимчасові глобальні мита Трампа незаконними, однак заблокував їх лише для двох компаній-імпортерів і штату Вашингтон. Для решти мита залишаються в силі до завершення апеляції.
Крім того, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мит на європейські автомобілі, але згодом відклав це рішення, як тепер відомо, до 4 липня.
Також американський президент розширив торговельний тиск на іноземних виробників медикаментів - адміністрація запроваджує підвищені мита на імпортні ліки, щоб стимулювати перенесення виробництв до США.