Трамп ввел новые торговые тарифы, под ударом - Китай и ЕС
США объявили о введении новой серии тарифов против ряда стран. "Повезло" Китаю и Евросоюзу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Новые тарифы Трампа
Новые налоги, взимаемые с импорта в Америку, ударят по многим крупнейшим торговым партнерам страны: Китаю, Европейскому Союзу и 12 другим юрисдикциям.
Китай сталкивается с самым высоким показателем - до 40%, далее следует Вьетнам с показателем до 35%, другие страны - 20% или 25%.
Ожидается, что новые пошлины вступят в силу не раньше следующего года.
Тарифы - это налоги, взимаемые с импортных товаров. Их сумма обычно рассчитывается как процент стоимости товара и оплачивается правительства предприятиями, импортирующими товары из-за рубежа.
Некоторые из этих ставок будут фактически снижены из-за ограничений тарифов, на которые согласился Трамп. Отдельные страны также сталкиваются с разными пошлинами.
Предлагаемые тарифы повлияют на:
- Китай,
- Европейский Союз,
- Сингапур,
- Швейцарию,
- Индонезию,
- Малайзию,
- Камбоджу,
- Таиланд,
- Корею,
- Вьетнам,
- Тайвань,
- Бангладеш,
- Японию,
- Индию.
Причина введения тарифов
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что последние введенные тарифы "уравняют условия для американских работников и проложат новый, более устойчивый курс для мировой экономики".
Но экономисты предупреждают, что тарифы могут подпитывать инфляцию и повышать цены для потребителей, если предприятия переводят более высокие расходы, а также тормозить мировую торговлю.
Кстати, Европейская комиссия отклонила новые тарифы США, заявив, что будет расследовать причины их введения в США. Она отметила, что тарифы ограничены ранее согласованными 15%.
Ранее РБК-Украина писало, что американский суд по международной торговле признал 10%-ные временные глобальные пошлины Трампа незаконными, однако заблокировал их только для двух компаний-импортеров и штата Вашингтон. Для остальных пошлин остаются в силе до завершения апелляции.
Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на европейские автомобили , но со временем отложил это решение, как теперь известно, до 4 июля.
Также американский президент расширил торговое давление на иностранных производителей медикаментов - администрация вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы стимулировать перенос производств в США.