Трамп дав Кремлю 50 днів на мир: Білий дім озвучив план тиску на Росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія не виконає висунуті вимоги протягом 50 днів, проти неї будуть запроваджені нові економічні обмеження. Йдеться, зокрема, про підвищення тарифів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію.

"Ну, як чітко виклав президент (Трамп - ред.), якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди, якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими тарифами, а також з вторинними санкціями", - заявила Левітт.

За її словами, вторинні санкції зачеплять і ті країни, які купують нафту у Росії. Це, як вважають у Білому домі, завдасть серйозної шкоди російській економіці.

Також у адміністрації президента Трампа зазначили, що США прагнуть до дипломатичного вирішення війни, яка триває далеко від американських кордонів.

"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася дипломатичним рішенням, він просуває цю ідею, його адміністрація витратила багато годин і багато часу, намагаючись вирішити цю війну", - додали в Білому домі, підкресливши, що Трамп прагне зупинити вбивства і зберегти життя.

Погроза Трампа

Днями президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими заходами, оскільки війну проти України Москва припиняти не хоче.

Зокрема, Трамп планує запровадити 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди. Це означає, що такі тарифи загрожують тим країнам, які продовжать торгівлю з РФ.